Prosegue l’emergenza infermeria in casa Torino. L’ultimo a fermarsi è stato Lovato: il punto sugli infortunati

La sfortuna e i problemi fisici continuano a perseguitare il Torino. L’ultimo a fermarsi a Roma è stato un altro difensore: Matteo Lovato. L’ex Salernitana ha sofferto di un fastidio al polpaccio e si è accasciato a terra dopo un quarto d’ora di gioco. Ora si attendono gli esami strumentali del caso, che stabiliranno l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Ma il numero 6 è solo l’ultimo di una lunga lista di infortunati che Juric non ha potuto avere a disposizione nelle ultime settimane, in un momento cruciale della stagione granata. In vista dei prossimi match ecco un punto sugli infortunati in casa Torino.

Il punto sugli infortunati

In vista dei prossimi impegni di campionato Ivan Juric è costretto a fare ancora i conti con la spiacevole situazione legata all’infermeria. Contro la Roma il tecnico ha perso Matteo Lovato, sostituito per infortunio muscolare. Una vera e propria tegola per il tecnico, che ha visto infortunarsi il sostituto naturale di Buongiorno appena arrivato dal mercato invernale. Al momento non è chiaro quanto il difensore sarà costretto a fermarsi: ne sapremo di più quando il club fornirà aggiornamenti sulle sue condizioni. Capitolo Buongiorno: il leader della difesa granata ha ormai superato definitivamente i problemi alla spalla e da giorni si sta allenando con i gruppo. Juric spera di averlo a disposizione già contro la Fiorentina. Da capire se poi l’allenatore deciderà di schierarlo dall’inizio o di portarlo in panchina. Contro i viola non ci sarà invece Tameze, che ha riportato un interessamento distrattivo di basso grado al bicipite femorale destro. Per il camerunense ci sarà ancora una breve fase di recupero, ma al momento non è certo che possa esserci contro il Napoli. Non sta bene nemmeno Vojvoda, che ha saltato le ultime sfide contro Lazio e Roma perché acciaccato. Il kosovaro non si è allenato e sono poche le speranze di rivederlo già contro gli uomini di Italiano.