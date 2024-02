La squadra di De Rossi ha tirato tre volte in porta e ha fatto tre gol, senza dimenticare il palo a inizio partita

Juric è soddisfatto e il Toro sembra esserci, ma i punti non arrivano. Se i granata continuano così, l’Europa la vedono con il binocolo. Qualche segnale positivo c’è, ma ce ne sono anche di negativi. La posizione in classifica, attualmente, è la decima: una consuetudine. I punti in classifica, a 12 giornate dalla fine, sono 36. 25 gol fatti (meno di uno a partita) e 25 gol subiti. La difesa è uno dei punti di forza. Nelle ultime due partite però, sono stati subiti 5 gol. Contro la Roma, 3 tiri in porta subiti e 3 gol presi. I tiri subiti sono 6, ma quelli in porta sono solo 3. Come i gol: qualcosa non va. I numeri del Toro invece, sono stati: 14 tiri di cui 6 in porta. Il Toro ha tirato in porta il doppio della Roma, ma ha perso.

Problema difesa o problema portiere?

Quando si prende gol, la colpa è in generale di tutta la squadra. Contro Lazio e Roma però, è sotto gli occhi di tutti che Vanja Milinkovic-Savic (che non ha ancora parato un rigore da quando è al Toro), poteva fare meglio. Contro la Roma, anche la difesa non è stata perfetta. Juric, nel post-partita, ha detto: “Penso che in due partite abbiamo fatto 38 tiri e ne abbiamo subiti 14: le abbiamo perse tutte e due. Abbiamo sprecato tanto nel primo tempo stasera e dovevamo essere più cattivi. Manca il giusto incastro per vincere queste gare”.

Stessa musica contro la Lazio

Analizzando i numeri contro la Lazio, la musica non cambia. Il Toro ha fatto 24 tiri in porta, la Lazio solo 7. In porta, il Toro ne ha fatti solo 4, come la Lazio. Quindi, in 2 partite: 7 tiri in porta subiti e 5 gol. Anche la fortuna non sta aiutando il Toro: contro la Fiorentina, sabato, bisogna rialzare la testa e fare punti.