Juric avrà il gruppo intero sotto gli occhi durante la rifinitura: da Pellegri a Ricci, fino a Vojvoda, allenamento che aiuterà il tecnico a sciogliere le riserve

Ultimo allenamento, quello di rifinitura. Oggi Juric testerà la forma dell’intero gruppo, che nel corso della settimana ha ritrovato gli ultimi infortunati. Il primo ad essere rientrato è Pellegri, già col gruppo da qualche giorno, mentre rispetto alla punta risultano più indietro sia Ricci che Vojvoda, nella prima parte della settimana solo parzialmente in gruppo. Il centrocampista è fermo da un mese: Juric lo ha avuto a disposizione soltanto nelle prime tre sfide, quelle contro Lazio, Monza e Cremonese. Con l’Atalanta lo stop, durato fino ad ora.

Vojvoda in dubbio

Diverso il discorso di Vojvoda: in estate l’infortunio che non gli ha permesso di iniziare con i compagni, alla vigilia col Sassuolo un altro problema muscolare. Il kosovaro è tra i giocatori in dubbio, almeno dall’inizio. Sulle fasce non sta brillando Singo mentre a sinistra Lazaro ha tolto il posto ad Aina: Vojvoda, come Ricci, potrebbe entrare a gara in corso per poi essere pronto per il derby.