L’attaccante paraguaiano in quest’inizio di stagione ha segnato solamente in trasferta, contro l’Empoli cercherà il primo gol in casa

Il Toro nella sfida contro l’Empoli di Paolo Zanetti dovrà assolutamente andare a caccia di un risultato, per dimostrare a tutti che sta uscendo dal periodo particolarmente negativo nel quale si è impantanato rimediando tre sconfitte di fila contro Inter, Sassuolo e Napoli. Per rialzare la testa i granata hanno bisogno di raccogliere un risultato positivo e per farlo ovviamente, c’è bisogno che qualcuno infili il pallone in rete. Proprio per questo Ivan Juric incrocia le dita e spera di potersi affidare a Tonny Sanabria, reduce dal gol, risultato poi inutile, messo a segno contro il Napoli. Fino a qui l’attaccante paraguaiano in campionato ha collezionato 8 presenze segnando 2 reti, contro Monza e appunto Napoli. Tutti e due i gol sono arrivati lontano dalle mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino. Per questo il numero 9 granata contro l’Empoli andrà a caccia del suo primo gol in casa, con la speranza di essere determinante ai fini del risultato. Con un risultato positivo i granata potranno avvicinarsi con maggiore serenità al derby della Mole. Una sfida sentitissima in città e della quale si sta già iniziando a parlare.

Sanabria: l’anno scorso faticava a trovare il gol fuori casa, quest’anno il contrario

Anche contro la Juve Sanabria vorrà risultare tra i protagonisti, anche perché l’attaccante sa già come far male ai bianconeri. Ma prima bisogna pensare alla sfida contro l’Empoli e cercare di trovare il primo gol in casa. Pensare che l’anno scorso era il contrario, Sanabria segnava sempre in casa e faceva fatica a fare gol in trasferta. Infatti, delle 6 reti segnate dal paraguaiano in campionato soltanto una è arrivata fuori casa, quella siglata contro l’Atalanta. Mentre Sanabria non segna al Grande Torino dallo scorso 23 gennaio, quando contro il Sassuolo sbloccò il match poi terminato 1-1 con la rete di Giacomo Raspadori a regalare 1 punto alla squadra neroverde. Per Sanabria è arrivato il momento di tornare a segnare e ad esultare di fronte ai propri tifosi.