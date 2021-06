Tomas Rincon ha già giocato alla corte di Juric al Genoa. Ora è pronto a risvegliare quel feeling ma al Torino

Certi legami che non finiscono, come quello tra Rincon e Ivan Juric. Sei mesi insieme al Genoa sono bastati a creare quell’alchimia che potrebbe ora ripresentarsi al Toro. Il destino ha infatti deciso di farli incontrare di nuovo, ma sotto la Mole questa volta. La stagione che verrà potrà quindi rivelarsi la prova del nove su quell’intesa che il venezuelano non perde occasione di sottolineare, nata in rossoblu.

Rincon e le belle parole spese per Juric: “Avevamo un ottimo rapporto”

“Abbiamo fatto sei mesi molto importanti insieme e poi abbiamo preso strade diverse ma c’è un buon rapporto e il rispetto perché è un grande allenatore“, queste le parole che Rincon, alla vigilia del match di ritorno tra Torino ed Hellas Verona della scorsa stagione, spendeva nei confronti di Ivan Juric. Tre anni in rossoblù per il General, si sono coronati proprio alla corte del nuovo tecnico granata, che potrebbe rinnovargli quella fiducia mostratagli ai tempi del Grifone: “Avevamo un ottimo rapporto, mi ricordo una chiamata in quell’estate in cui mi chiese di rimanere perché voleva cercare di fare la squadra intorno a me e fu un grandissimo complimento, un piacere“.

Rincon, è lui il primo vero tassello vincente per Juric

“Molto simili nel modo di giocare, di interpretare quel ruolo e anche nell’aspetto caratteriale“, secondo quanto detto da Rincon, i due hanno formato un binomio perfetto e sono pronti a risvegliarlo. Il venezuelano è diventato un pilastro del Torino degli ultimi anni, nonostante i diversi cambi in panchina vissuti, e può dare una grossa mano al tecnico, soprattutto sfruttando il feeling già presente. C’è quindi un primo tassello già inserito, che va però contornato dagli altri in modo da dare forma al puzzle.