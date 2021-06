Rodriguez è stato voluto fortemente da Giampaolo e come tutti gli altri acquisti estivi ha deluso, poi con Nicola ha trovato poco spazio

Nella lista dei giocatori del Toro che hanno deluso in questa stagione non possono non comparire i nomi dei giocatori arrivati all’ombra della Mole la scorsa estate, quindi non può non esserci quello di Ricardo Rodriguez. Il difensore svizzero, arrivato dal Milan su richiesta esplicita di Marco Giampaolo che lo aveva già allenato proprio nella sua esperienza in rossonero, ha registrato in granata una stagione molto negativa. Il numero 13 del Toro è spesso risultato assente, dimostrandosi molto lento e commettendo errori gravi in fase difensiva. Durante la stagione che si è conclusa da poco, con Belotti e compagni che si sono salvati solo nel rush finale del campionato, il difensore è stato provato in tre posizioni diverse ma in nessuna ha mai trovato una quadra. Quando è sceso in campo è stato tra i principali imputati per i gol subiti. L’esempio più lampante è sicuramente la rete di Nandez per il 2-3 rossoblù nella sfida casalinga dei granata contro il Cagliari. Di positivo da parte di Rodriguez solo qualche palo colpito e niente di più, deludendo anche sui calci piazzati.

Per Rodriguez pochissimo spazio sotto la gestione Nicola

Nella prima stagione con addosso la maglia del Toro, Rodriguez ha collezionato 16 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia. Solo 4 presenze per il difensore svizzero con Davide Nicola sulla panchina granata. In tutte e quattro le partite contro Benevento, Crotone, Bologna e Milan il numero 13 del Toro ha portato a casa prestazioni molto negative partecipando anche alla disfatta contro la squadra di Pioli 0-7. Contro la sua ex squadra Rodriguez è stato schierato per far riposare Ansaldi ma, a differenza di quanto fatto spesso dall’argentino, il numero 13 granata non è mai risuscito ad effettuare un cross, confermando così la scelta del tecnico nato a Luserna San Giovanni di lasciarlo fuori dal campo. Tanto da far andare su tutte le furie il procuratore del calciatore che ha accusato Nicola di non comprendere le qualità del suo assistito. Il club granata ora spera che Rodriguez possa rilanciarsi agli Europei con la Svizzera per poi riuscire a cederlo ad un’altra squadra.

Voto: 4