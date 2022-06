Il Torino si prepara al ritiro estivo: le due location austriache verso la conferma. Partenza prevista per lunedì 11 luglio

Con l’estate che avanza, si avvicina anche l‘inizio del ritiro estivo del Torino. Il club granata, che nelle scorse settimane avrebbe riscontrato qualche problema organizzativo a causa dell’alto numero di giocatori impegnati in Nazionale, sembrerebbe ora aver trovato una soluzione. Se restavo tanti dubbi sia sul fronte location che sul fronte date, quelli riguardanti il primo sembrerebbero essersi risolti definitivamente. Vanno verso una conferma sia Bad Leonfelden che Walding.

Toro, Austria confermata ma con un compromesso

Juric aveva spinto per avere un ritiro in Austria. Lo stesso sperava di ottenere con i granata, riusciti ad accontentarlo definitivamente sono nelle scorse ore. C’è però un compromesso di cui tenere conto: non si tornerà a Torino nell’intervallo che include gli spostamenti, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, giornale di proprietà del presidente Cairo. I granata dovrebbero così partire l’11 luglio per l’Austria, dovere resteranno per dieci giorni di allenamenti, per poi trasferirsi nella seconda località, dove termineranno la preparazione.