Pagellone / Simone Zaza: solo 11 presenze nell’ultima stagione senza mai riuscire a far vedere qualcosa di buono

Dopo la stagione che si è conclusa da poco Simone Zaza dovrà assolutamente voltare pagina. L’attaccante ex Sassuolo ha trovato pochissimo spazio in campo e quando ha messo i piedi sul rettangolo di gioco ha sempre deluso le aspettative. Nella stagione 2021/2022 Zaza ha raccolto solamente 11 presenze tra Serie A e Coppa Italia. E pensare che il numero 7 del Toro nel 2022 ha raccolto 2 presenze per un totale di 16 minuti passati in campo prima di sparire dai radar di Ivan Juric ed essere messo una volta per tutte fuori dal progetto tecnico. Zaza, quando ha avuto l’occasione di rilanciarsi, ha sempre sbagliato anche l’atteggiamento con il quale si è posto, e pensare che avrebbe potuto approfittare dell’infortunio del Gallo per potersi rilanciare una volta per tutte dopo diverse stagioni con più ombre che luci. Le doti per farlo Zaza le aveva, senza ombra di dubbio, ma ha sprecato una grande occasione e i problemi fisici che ha riscontrato nel corso della stagione non possono assolutamente rappresentare una giustificazione.

Zaza un’intera stagione senza segnare neanche un gol

A testimoniare in maniera netta che la stagione che si è conclusa a maggio per Zaza è stata fallimentare è il fatto che il giocatore granata classe 1991 non sia mai riuscito a trovare la via del gol. E quando un attaccante termina una stagione senza riuscire a segnare neanche una rete non si può non attribuirgli una grave insufficienza. Dopo delle annate non positive per Zaza sarà molto complicato trovare una squadra che possa decidere di puntare su di lui. Il Toro farà di tutto per provare a vendere l’attaccante lucano, anche per disfarsi dell’alto ingaggio che percepisce e che pesa molto nelle casse del club piemontese. Intanto per il momento, per quanto riguarda Zaza rimane solo tanta delusione.

Voto: 4