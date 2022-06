La Nazionale israeliana guidata dall’obiettivo granata Manor Solomon, si è imposta grazie alla sua doppietta sull’Albania di Berisha

Si intensifica il da farsi sul fronte calciomercato per il Torino. Mirino granata sempre più puntato su Manor Solomon, trequartista israeliano seguito dal club da qualche tempo. E se Vagnati cercava l’occasione giusta per convincersi all’affondo finale, la doppietta segnata contro l’Albania potrebbe essere il giusto espediente. Il “Messi israeliano” sta piano piano facendo emergere tutto il suo potenziale e il Toro dovrà quindi sbrigarsi o rischia che venga notato anche da altri.

Nations League, la doppietta di Solomon è valsa la vittoria alla sua Israele

Nel match valido per la Nations League, in campo un pezzo di Toro del presente e uno potenziale per quello del futuro. Si sono infatti affrontati Etrit Berisha, promosso a primo portiere granata a stagione in corso, e il trequartista dello Shaktar Donetsk, agli ordini di De Zerbi fino a qualche tempo fa ma tra gli obiettivi granata. Ad avere la meglio ci ha pensato proprio l’israeliano, che ha dato vita ad una doppietta personale. Prima un tiro di sinistro su assist di Leidner, nato da un contropiede, per chiudere in bellezza con una rete di destra.

Toro, segnali positivi da Vagnait, che segue da vicino il profilo del trequartista

“Solomon? Ha le caratteristiche giuste, poi però ci sono tanti momenti per chiudere un’operazione“, questo il commento del ds granata Davide Vagnati rilasciato a Sky. Parole che lasciano ben sperare per la buona riuscita dell’affare ma non sono le uniche. Anche il vice direttore sportivo dello Shakhtar Carlo Nicolini, che ha confermato la forte pressione del Torino per il trequartista. Un profilo che potrebbe davvero aprire il mercato nel migliore dei modi e che fa ben sperare Juric.