Torino-Roma, i numeri / Giallorossi reduci da due vittorie di fila in trasferta

I numeri di Torino-Roma / I granata sonno la squadra con cui la Roma ha vinto più sfide in Serie A, i giallorossi quella contro cui il Toro ha segnato di più

Torino-Roma sarà il penultimo appuntamento di questa Serie A 2019/2020. Una sfida che metterà di fronte una formazione che ha appena festeggiato la conquista dell’aritmetica salvezza e una, la Roma, chiamata a blindare la qualificazione alla prossima Europa League. I granata, dopo il pareggio esterno contro la Spal torneranno tra le mura amiche dove, su 18 sfide disputate, hanno ottenuto 7 vittorie, altrettante sconfitte e 4 pareggi. Lontano dall’Olimpico, invece, nei 17 match disputati la Roma ha totalizzato 9 vittorie 3 pareggi e 5 sconfitte. Ma vediamo tutti i numeri delle due formazioni che questa sera, fischio di inizio alle 21.45, si contenderanno i tre punti sul campo del Grande Torino.

I numeri del Torino

Se si guardano i numeri complessivi del Torino, uno dei primi dati che salta all’occhio è il rendimento ottenuto con Longo in panchina. Dal suo arrivo alla guida dei granata, il Toro ha raccolto 12 punti in 14 partite di Serie A. Peggio hanno fatto soltanto Cagliari, Brescia e SPAL. Per quanto riguarda la Roma, invece, la squadra giallorossa è quella contro cui i granata hanno segnato il maggior numero di reti in Serie A: 186. Ma è anche la squadra contro cui il Torino non vince due sfide consecutive dal 1990: un tabù che potrebbe sfatare questa sera dopo la vittoria nella gara di andata ritrovando il successo in una gara casalinga contro la Roma dopo una serie di 10 pareggi, 7 sconfitte e 1 sola vittoria nelle ultime 18 sfide.

Per quanto riguarda i giocatori granata, invece, le prime statistiche riguardano Simone Zaza che proprio contro la Roma ha siglato la sua prima doppietta in Serie A quando vestiva ancora la maglia del Sassuolo (dicembre 2014). Restando in tema attaccanti, Belotti ha siglato 4 reti contro la Roma con la maglia del Toro compresa la doppietta della gara di andata che ha interrotto una serie di 4 gare senza reti.

Le statistiche della Roma

Se i giallorossi sono la squadra contro cui il Toro ha segnato di più i granata rappresentano, a parti inverse, la squadra contro cui la Roma ha vinto il maggior numero di partite in Serie A (63). Inoltre, la squadra di Fonseca è reduce da due vittorie esterne consecutive e non arriva a 3 successi di fila in trasferta in una sola stagione dal campionato 2017/2018 quando vinsero le ultime 3 gare della stagione.

Per quanto riguarda i singoli, 12 dei 19 gol in Serie A siglati da Jordan Veretout sono arrivati su calcio di rigore: un risultato che rende il francese il centrocampista che ha realizzato più reti dal dischetto considerando gli ultimi tre massimi campionati italiani. Lorenzo Pellegrini, invece, ha servito nove assist ai compagni in questo campionato: tra i giocatori della Roma, bisogna risalire alla stagione 2013/14 per trovare qualcuno che abbia fatto meglio. Neanche a dirlo, il record in questione è di Francesco Totti che siglò almeno 10 passaggi decisivi in quella stagione.