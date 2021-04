La sfida tra il Torino e la Roma in diretta alle 18 al Grande Torino: come vedere la partita in tv e in streaming

Dopo la vittoria contro l’Udinese, il Torino tornerà in campo doemnica per affrontare la Roma alle ore 18.00 allo stadio “Grande Torino”. La lotta alla salvezza dei granata prosegue ininterrotta, così come la voglia di conquistarsi un posto nelle coppe da parte dei giallorossi. Il match che vedrà a confronto i due club sarà disponibile in esclusiva su Sky sui canali Sky Sport Serie A (n° 202) e Sky Sport (n° 251). La partita sarà inoltre trasmessa tramite SkyGo e Now TV per quanto riguarda il servizio streaming.