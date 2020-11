Torino-Sampdoria, dove vedere la partita in tv e streaming

Alle 18.30 il Torino sfida la Sampdoria nel match di Serie A valido per la 9a giornata: ecco dove seguirlo in TV e streaming

Dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Virtus Entella, ecco che il Toro torna in campo per la 9a giornata di campionato con il match contro la Sampdoria, in programma per questa sera alle 18.30. I granata sono a caccia della vittoria nell’ultima sfida che li separa dal derby. Sarà possibile seguire il match su Sky Sport Uno (canale 201 e 240 del apcchetto Sky e 482, 427 del digitale terrestre) e Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre). Sarà inoltre disponibile la diretta streaming della partita su Sky Go e su Now TV.