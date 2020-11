Toro, Rincon rischia il derby

Il venezuelano è diffidato e oggi affronterà la Sampdoria: un cartellino giallo farà automaticamente scattare la squalifica

Poche ore al fischio di inizio del match tra Torino e Sampdoria, che chiuderà la nona giornata di Serie A. Sarà un match decisivo per i granata di Giampaolo, che hanno il derby ad attenderli sabato 5 dicembre alle ore 18.00. In particolare, Tomas Rincon dovrà stare attento: è infatti entrato in diffida e, in caso di ammonizione oggi, non sarà presente contro i bianconeri per la prossima settimana.

Toro, già 4 cartellini per Rincon

Il venezuelano, noto per la sua irruenza, è infatti già a quota 4 cartellini, conquistati tutti di seguito, rispettivamente contro Cagliari, Sassuolo, Lazio e Genoa. É però poi riuscito a resistere per altre due giornate. Il cambio di ruolo che Giampaolo gli ha imposto, gli ha permesso di trattenersi maggiormente, risultando più attento alle diverse fasi di gioco e meno propenso ad interventi sanzionabili con un’ammonizione. Anche stasera dovrà ripetersi o il Toro potrebbe pagare cara la sua assenza.