Juric e D’Aversa si sono già affrontati 3 volte e il bilancio è di 2 vittorie per il tecnico croato e 1 pareggio

Il Torimo si appresta ad affrontare la Sampdoria, una partita che né i granata né i blucerchiati vogliono sbagliare e che già in passato ha regalato sfide combattute, con i precedenti che sorridono al Toro. La squadra di casa è reduce dalla sconfitta 1-0 contro il Milan e anche la Sampdoria arriva da una sconfitta rimediata contro l’Atalanta, con il match terminato 1-3 in favore della squadra guidata da Gian Piero Gasperini. Quello di sabato sera sarà il quarto match in cui si affronteranno Ivan Juric e Roberto D’Aversa. I precedenti sono favorevoli al tecnico croato, infatti il bilancio è di due vittorie in favore del tecnico del Toro e un pareggio. Quindi oltre a sorridere al club piemontese i precedenti tra le due squadre, è favorevole ai granata anche il bilancio dei precedenti tra i due tecnici.

Juric-D’Aversa: primo scontro nel 2015 in Serie B

Il primo incontro tra Juric e D’Aversa risale al 15 novembre 2015 nella serie cadetta, quando il tecnico croato guidava il Crotone, mentre l’attuale tecnico della Sampdoria siedeva sulla panchina del Lanciano. La squadra di Juric si trovava nelle zone alte della classifica mentre il Lanciano si trovava in una zona critica. Quel match terminò 1-1. A sbloccare quella partita fu il Crotone con un gol di testa di Ricci su assist di Stoian, rete arrivata al 19’ minuto. Poi i padroni di casa riuscirono ad agguantare il pareggio grazie al gol di Piccolo, arrivato all’86’ minuto. Quindi un precedente non proprio positivo per il tecnico croato che fu beffato nei minuti finali del match.

I due precedenti con Juric alla guida dell’Hellas Verona e D’Aversa al Parma

Gli altri due precedenti tra Juric e D’Aversa sono avvenuti quando il tecnico croato guidava l’Hellas Verona e D’Aversa era il tecnico del Parma. Tutte e due le partite furono vinte da Juric. Il 29 ottobre 2019 l’Hellas Verona si impose al Tardini di Parma vincendo 0-1 grazie a una rete di Lazovic. Mentre il 15 febbraio scorso la squadra veronese vinse 2-1 contro il Parma di D’Aversa. Il match fu sbloccato dagli emiliani con un gol di Kurtic, poi la squadra di Juric riuscì a ribaltare il risultato con le reti di Grassi e Barak. Sabato Juric vorrà aumentare il numero di successi contro il tecnico blucerchiato.