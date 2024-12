Antonio Sanabria e Ché Adams sono a secco. I due attaccanti del Torino sono bloccati da tanto tempo e i granata ne risentono

Torino sempre più in crisi. Nelle ultime 9 partite di Serie A, sono arrivate ben 7 sconfitte. Solo Torino-Como 1-0 e Torino-Monza 1-1 hanno portato punti al Toro. L’attacco fa molta fatica a segnare. Dopo l’infortunio di Duvan Zapata, i 2 attaccanti titolari sono diventati Antonio Sanabria e Ché Adams. Il numero 9 e il numero 18 sono a secco. Sono bloccati da tanto tempo e il Toro ne risente. Bilancio disastroso del Toro in zona gol. L’ultimo attaccante a segnare è stato Njie contro il Como. Poi Roma-Torino 1-0, Torino-Fiorentina 0-1 e Juventus-Torino 2-0. Contro il Monza 1 gol, di Masina. Poi contro il Napoli ancora niente. Situazione allarmante sotto tutti i punti di vista.

L’ultimo gol

Sanabria è stato anche capitano in alcune partite, quando non ha giocato Linetty titolare. 11 partite giocate finora per lui. Bilancio di 2 gol e 1 cartellino giallo. Primo gol a Verona contro l’Hellas. Secondo gol invece, e ultimo, contro il Cagliari di testa sempre in trasferta. In casa non segna dal rigore di Torino-Monza 1-0 della scorsa stagione. Non segna quindi in Serie A dal 20 ottobre. Adams invece ha inciso di più. 3 gol e 1 assist in 13 partite. Solo 1 cartellino giallo anche per lui. Gol e assist contro la Dea. Poi gol contro Verona e Lazio. Lui non segna dal 29 settembre. Non rimane che lavorare sodo. Prima o poi, si spera, il gol arriverà. Ma il gol passa sempre dalle buone prestazioni.

Servono rinforzi

Non ci sono dubbi che a questo Torino servano rinforzi. Soprattutto in attacco. Senza Zapata, i granata stanno facendo molta, troppa fatica. Ecco perché a gennaio serve un attaccante. Karamoh gioca poco e Njie non può prendersi tutto l’attacco sulle spalle. Vlasic invece, sta facendo molto male. Nel frattempo Vanoli potrebbe anche provare a cambiare modulo, passando dal 3-5-2 al 3-4-3. Intanto il Toro ha bisogno di gol e punti.