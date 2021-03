Era da Torino-Juventus 3-2 del marzo 1983, che i granata non riuscivano a vincere dopo essere stati in svantaggio di due gol

Da Dossena-Bonesso-Torrisi a Zaza-Mandragora-Zaza. Dal 27 marzo 1983 al 17 marzo 2021. Non si scomodano le pietre miliari del Torino, si riporta un fatto. Era dal derby – quel derby, della rimonta di tre gol in tre minuti e quaranta secondi contro i bianconeri di Trapattoni – che il Toro non vinceva una partita di Serie A ribaltando due reti all’avversaria di turno. Ci è riuscito col Sassuolo, nel recupero che ha permesso al gruppo guidato da Nicola di lasciare la zona retrocessione superando il Cagliari. Certo, i tempi sono stati più dilatati. Perché la partita l’ha riaperta Zaza al 77° e sempre il lucano l’ha decisa al 92°. Nella stracittadina con Bersellini in panchina, invece, la rimonta si aprì al 71° con il gol di Dossena e si chiuse, appunto, meno di quattro minuti dopo.

Torino-Sassuolo come quel derby del 1983…

Questa volta, sono serviti quindici minuti per cambiare una stagione. Con il coraggio e la grinta che Nicola ha portato fin dal suo arrivo sulla panchina granata. Così l’allenatore ha commentato la vittoria nel dopopartita: “Questa squadra deve credere di più nelle proprie possibilità, gettando il cuore oltre l’ostacolo e rischiando anche” (qui c’è l’intervista completa a Nicola). Il parallelo storico è di quelli da brivido, perché quella partita del 1983 è rimasto un episodio da almanacco. Forse non sarà così inscalfibile il ricordo di questo successo contro il Sassuolo, che a suo modo è stato però clamorosamente utile al Toro per lasciarsi alle spalle le secche della classifica.