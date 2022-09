Solo un gol è arrivato dalle punte in questo in questo primo scorcio di stagione. Il classe 2001 verso la titolarità

Il Torino si prepara in vista del match di sabato alle 20.45 con il Sassuolo. Obiettivo riscattare il k.o. di San Siro, in cui i granata hanno creato diverse occasioni dal gol, senza riuscire a superare un Handanovic in giornata. Un tema che il Torino si porta sul groppone dall’addio in scadenza di contratto di Andrea Belotti. L’assenza di reti delle punte si sta facendo sentire in queste prime battute di campionato. Un solo gol è giunto dai numeri nove granata, ascrivibile al solo Antonio Sanabria, nel match della prima giornata con il Monza. Da quel momento a tirare la carretta ci hanno pensato i trequartisti, Vlasic su tutti. Ma è ormai come non possa bastare. E in vista dell’impegno col Sassuolo, Juric potrebbe tentare un altro cambio nell’undici titolare.

Pellegri alla ricerca del gol

Le alternative a Sanabria nell’organico scarseggiano col solo Pietro Pellegri a potersi contendere un posto da titolare. Finora l’ex Genoa ha raccolto soltanto una presenza dal primo minuto (contro il Lecce), per il resto soltanto apparizioni della panchina, senza però lasciare il timbro. In un contesto di magra dal punto di vista realizzativo, Juric potrebbe di nuovo dargli una chance. Il classe 2001 si è comunque battuto ed è un patrimonio che il Torino vuole valorizzare. Pellegri dunque pare favorito per una maglia da titolare rispetto a Sanabria, nonostante il paraguaiano sia l’ultimo marcatore delle sfida che ha contrapposto i granata al Sassuolo.