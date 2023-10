Una stagione anonima farebbe scendere di molto la sua valutazione

Le parole dell’agente di Perr Schuurs hanno fatto rumore nel mondo granata. L’intermediario Gardi ha fatto intendere che il giocatore è concentrato sulla stagione in corso, ma allo stesso tempo ha sottolineato come la società abbia rifiutato un’importante offerta da 30 milioni di euro. “Le prossime sessioni di mercato saranno chiave per fare quello step necessario per conquistarsi la Nazionale”: un inciso pronunciato dall’agente del classe ’99 e difficilmente fraintendibile, che preannuncia un trasferimento del difensore in un top club.

E se Schuurs non mantenesse gli standard?

Che il numero 3 sia uno dei prossimi a lasciare il club appare chiaro, ma dare per scontato che l’ex Ajax riesca a ripetere la stagione da poco conclusa sarebbe forse azzardato. Certo, l’auspicio è che continui a fornire prestazioni solide e convincenti, sia per il bene del Torino che per cercare di guadagnare quanto più possibile da una sua eventuale cessione.

Da centrale le migliori prestazioni

Da centrale ha offerto ampie garanzie lo scorso anno, pur incappando comunque in qualche giornata storta. Da braccetto sembra meno a suo agio (specialmente quando ha a che fare con esterni veloci e pericolosi, come accaduto a Milano contro Leao), ma in assenza di Buongiorno è tornato alla sua posizione “preferita”. Ora Schuurs dovrà sudarsi quel tanto ambito step sul campo, mantenendo alta l’asticella e concentrandosi sulle gare che lo aspettano, insieme ai suoi compagni e agli ordini di Juric.