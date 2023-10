La squadra ha effettuato ed effettuerà sedute di allenamento incentrate su esercizi atletici agli ordini del tecnico

In attesa del ritorno dei giocatori partiti con le proprie nazionali, Ivan Juric e il Torino proseguono gli allenamenti in vista della ripresa del campionato. Ad attendere i granata ci sarà una sfida complicata contro l’Inter di Simone Inzaghi, secondo in classifica e reduce dal pareggio subito in rimonta dal Bologna. Il tecnico croato, in compagnia del suo staff, ha programmato per questa settimana una serie di sedute di allenamento principalmente incentrate sulla parte atletica. E gli allenamenti di questo tipo continueranno anche nei prossimi giorni.

Juric vuole più corsa

Si perché Juric vuole una squadra che corra di più, in grado di tenere un ritmo alto per tutti i 90 minuti di gioco. Su questo aspetto sta lavorando intensamente con il preparatore atletico, al fine di raggiungere una condizione fisica generale soddisfacente. I suoi, infatti, sono al penultimo posto tra le squadre di Serie A per distanza media corsa, pari a 58,124 km dall’inizio della nuova stagione. Peggio ha fatto solo l’Hellas Verona, con 57,948 km. Al comando di questa speciale classifica c’è la Lazio di Maurizio Sarri, che ha corso in media circa 10 km in più dei granata, precisamente 68,436. Ma più in generale, considerando anche i chilometri percorsi dai singoli calciatori nelle fasi di partita in cui non hanno dovuto accelerare il passo e correre, il Torino resta una delle squadre del massimo campionato che in campo si muove di meno (è quindicesimo in questa graduatoria con 108,385 chilometri percorsi). Dati che al tecnico croato non avrà certo fatto piacere leggere, anche perché il suo gioco è basato molto sull’intensità e per sostenerlo al meglio è necessaria una buona forma fisica. Ecco perché al Filadelfia in questi giorni si è tornato a sudare. E parecchio.