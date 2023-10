Durante Argentina-Paraguay, gara valida per la terza giornata di qualificazioni ai Mondiali 2026, Antonio Sanabria è stato accusato di aver sputato a Lionel Messi dopo un piccolo battibecco. Nel video si vede l’argentino dire qualcosa all’attaccante del Torino, che lo lascia fare senza accennare a una reazione. Poi, quando l’ex Barcellona si gira, si vede il paraguaiano sputare, ma dalle immagini non è chiaro se verso il numero 10 o a terra. Al termine del match La Pulce ha rilasciato un’intervista, in cui ha detto: “Nello spogliatoio mi hanno detto che qualcuno mi ha sputato addosso. La verità è che non so nemmeno chi sia quel ragazzo. Preferisco non parlare, altrimenti se ne parlerà dovunque e gli daremo troppa importanza”.

"They told me that someone spat at me in the locker room, I didn't see it… The truth is that I don't even know who this boy is. I don't want to give him any importance either because he'll talk about it and become known."