Circa 300 tifosi granata presenti all’inaugurazione del punto vendita a cui hanno partecipato anche i due calciatori del Torino

C’erano circa 300 tifosi, ieri pomeriggio, all’inaugurazione del nuovo punto vendita di PlanetPay365 in via Po 26. C’erano soprattutto Adrien Tameze e Valentino Lazaro che, dalle 15 e per oltre un’ora, si sono fermati a firmare autografi e scattare foto con i presenti. Tanti sorrisi, abbracci e incoraggiamenti, nonostante la squadra granata sia reduce da un periodo tutt’altro che semplice culminato con la sconfitta per 2-0 nel derby. Solamente un rimprovero e una richiesta in vista delle partita di ritorno contro la Juventus: “Il prossimo derby cercate di vincerlo”.

Giornata di autografi e foto per Lazaro e Tameze

L’evento organizzato per l’inaugurazione del punto vendita di PlanetPay365, azienda che per il secondo anno sponsorizza il Torino, si è tramutato quindi nell’occasione per il popolo granata di incontrare da vicino due dei protagonisti di questa stagione: c’erano tifosi di ogni età, dai più anziani ai più piccoli e anche tanti bambini con la maglia granata addosso che hanno potuto incontrare da vicino i propri idoli.