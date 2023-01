Il difensore ha smaltito l’infortunio patito contro lo Spezia ed è pronto a tornare titolare contro l’Empoli

Il Torino si sta preparando nel migliore dei modi per la sfida contro l’Empoli guidato dall’ex granata Paolo Zanetti. A far sorridere Ivan Juric a pochi giorni dalla partita contro i toscani è il fatto che l’infermeria granata piano piano si sta svuotando. Infatti, sono rientrati Ola Aina, Sasa Lukic e Perr Schuurs. Quest’ultimo ha recuperato dall’infortunio rimediato nel match contro lo Spezia e, dopo esser riuscito ad andare in panchina sabato scorso a Firenze, ora punta a tornare al 100% della forma e a raccogliere qualche minuto in campo contro l’Empoli. Una sfida molto importante soprattutto per due motivi: il primo è quello di dare continuità alla bella vittoria ottenuta contro la Fiorentina, il secondo è il fatto che vincere anche contro la squadra di Zanetti sarebbe l’ideale per avvicinarsi nel modo migliore al match dove i granata riaffronteranno i viola, ma questa volta in Coppa Italia. Per tutti questi motivi il difensore olandese vuole tornare a disposizione e negli ultimi allenamenti che separano il Toro dall’impegno del Castellani proverà a forzare ulteriormente, con la speranza di convincere lo staff medico e Juric a considerarlo nuovamente arruolabile.

Schuurs pronto a rientrare in un momento importante della stagione del Toro

In questi primi mesi in granata il difensore classe 1999 è riuscito a calarsi in maniera perfetta nel mondo Toro, manifestando il fatto di non trovarsi solamente bene nel club granata ma di apprezzare Torino anche come città. Proprio per questo il numero 3 granata vuole continuare a fare bene e farlo adesso sarebbe fondamentale, dato che nel giro di pochi giorni Rodriguez e compagni dovranno affrontare delle sfide che potranno rivelarsi decisive per le sorti della stagione del Toro. Ovviamente in prima linea c’è la partita di Coppa Italia contro la squadra di Vincenzo Italiano. Prima però c’è da pensare all’Empoli e Schuurs sta lavorando per esserci e magari partire già tra gli undici titolari.