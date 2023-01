Il difensore ceco ha subito un infortunio al ginocchio nell’allenamento di ieri, Juric spera di poterlo recuperare per Firenze

“La nota negativa è l’infortunio di Zima”, ha annunciato Ivan Juric in conferenza stampa. Annuncio che arriva un po’ a sorpresa perché il difensore ceco era il principale candidato a una maglia da titolare contro l’Empoli sul centrodestra. Invece la sua assenza al Castellani è certa, Juric spera di poterlo recuperare per la partita di Coppa Italia contro la Fiorentina ma tutto dipenderà da come risponderà alle cure. Zima ha subito una botta al ginocchio, lo staff medico monitorerà costantemente le sue condizioni ma ciò che teme il tecnico croato è che per le prossime partite ci sia una situazione di vera emergenza in difesa.