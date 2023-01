L’esterno ha recuperato dall’infortunio ed è tornato a lavorare con il resto della squadra, una buona notizia per Juric

Il Toro, archiviata la bella e importante vittoria conquista contro la Fiorentina, da diversi giorni ha già messo nel mirino la prossima partita di campionato, quella dove i granata affronteranno l’Empoli dell’ex granata Paolo Zanetti al Castellani. Nella settimana ha avvicinato i granata al match contro i toscani Ivan Juric, com’era previsto da diversi giorni, ha recuperato un giocatore che potrebbe dare a Rodriguez e compagni una grossa mano e cioè Ola Aina. Il numero 34 del Toro infatti lunedì, dopo essersi fermato per circa tre mesi a causa di una lesione muscolare rimediata in allenamento, è tornato a lavorare in gruppo e verrà regolarmente convocato per la trasferta di Empoli. Una buonissima notizia soprattutto per Juric che così non ha più le scelte contate per quanto riguarda le fasce. Ora toccherà all’esterno nigeriano tornare ad essere una pedina preziosa nello scacchiere del tecnico ex Hellas Verona e riprendere da dove aveva lasciato. Il difensore classe 1996 si era fermato proprio nel suo miglior periodo di forma. Era reduce dal gol segnato contro l’Udinese, una rete davvero importante che aveva sbloccato la partita e che aveva contribuito in maniera determinante al successo conquistato dai granata contro i friulani.

Ola Aina ritorna in un momento fondamentale della stagione del Toro

L’esterno ex Chelsea proverà in tutti i modi a tornare determinate fin da subito, essendo ben consapevole che farà il suo rientro a ridosso di due partite ravvicinate che possono cambiare in maniera significativa la stagione del Toro. Infatti, dopo il match contro l’Empoli i granata affronteranno, o meglio riaffronteranno la Fiorentina, ma questa volta in Coppa Italia e già in queste due sfide Juric chiederà a Ola Aina di dare il massimo anche per far vedere quanto vale e per meritarsi la conferma all’ombra della Mole, dato che il contratto che lo lega al club piemontese scadrà il prossimo 30 giugno. Intanto una cosa è praticamente certa, il Toro dato il rientro del numero 34 granata nella sessione di mercato in corso, che si chiuderà il 31 gennaio, non andrà a caccia di un rinforzo sulle fasce.