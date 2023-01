Gli striscioni comparsi al Filadelfia nella serata di ieri contengono messaggi per allenatore e presidente del Toro

Messaggi a Juric ma pure a Urbano Cairo. Gli striscioni firmati Resistenti Granata 1906, comparsi all’esterno dello stadio Filadelfia, si rivolgono non solo al presidente del Torino, a cui si chiede per esempio di far giocare la Primavera al Fila e non a Vercelli, ma pure all’allenatore, che di recente aveva parlato dell’apertura ai tifosi dell’impianto e che è invitato a buttare la chiave e permettere che vengano aperti i cancelli. E poi ancora: “I tifosi mi amano. Urby, posa il pintone”. Ecco le foto: