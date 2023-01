Così Sanabria ha commentato il pareggio del Torino e il gol che ha permesso ai granata di riacciuffare l’Empoli sul 2-2

A Empoli era arrivato il primo gol in Serie A e a Empoli col Toro ha segnato un gol importantissimo, quello che ha permesso ai granata di pareggiare 2-2 la sfida del Castellani: “Qui col Genoa ho fatto il mio esordio, come oggi partendo dalla panchina e in quella partita ho fatto gol. Oggi peccato non sia servito per portare 3 punti a casa”, ha spiegato Sanabria dopo il match. Sulla sfida, iniziata col Toro sotto 2-0 e finita in parità: “Dovevamo fare qualcosa in più, sono entrati giocatori più offensivi e abbiamo pareggiato”. Duecentesima presenza nei 5 top campionati per il paraguaiano: “Sono contento, non avrei mai immaginato di arrivare a queste cifre”. Dopo il gol l’abbraccio al team manager Pellegri. “Una persona che fuori e dentro il campo è importantissima, mi sta sempre vicino e questo gol è per lui”. Sul mercato: “Io sono contento qui e cerco di dare il meglio per il Toro”.