Il Torino a Empoli ha agguantato il pari solamente dopo gl acquisti di Lukic, Miranchuk e Sanabria: male chi ha giocato dall’inizio

Bayeye, Adopo, Seck, ovvero le cosiddette seconde linee, nelle ultime settimane sono state delle vere e proprie risorse per il Torino. Come dimenticare il contropiede a San Siro portato avanti da Bayeye e finalizzato da Adopo? O come non ricordarsi della gran prestazione di Seck contro la Fiorentina? A Empoli, invece, la scelta di puntare su chi finora aveva giocato meno non ha pagato. Anzi, è andata esattamente all’opposto. Bayeye ha sbagliato un gran numero di giocate con il pallone tra i piedi, Seck non è riuscito a incidere come al Franchi, anche perché non ha trovato molti spazi in avanti. E poi ancora Linetty e Radonjic, due giocatori che non si possono considerare delle seconde linee ma che comunque non sono dei titolatissimi, hanno faticato (e parecchio) a incidere sulla partita.

Non è un caso che la rimonta del Torino sia arrivata nel finale, quando Juric ha deciso di affidarsi ai titolari mandando in campo Singo, Lukic, Miranchuk e Sanabria: sono stati loro a trascinare la squadra granata nel finale portandola a pareggiare una partita che a un certo punto sembrava persa (e con un pizzico di fortuna in più si sarebbe anche potuta vincere). La partita del Castellani, se ce ne fosse stato bisogno, ha fatto capire che Juric non può anche fare completo affidamento su chi ha giocato meno e che il Torino ha bisogno che i titolarissimi stiano sempre bene per poter sperare di fare risultato. Ai vari Bayeye, Adopo, Seck serve ancora del tempo per crescere ma, in attesa di capire quali saranno le ultime mosse sul mercato, Juric ha bisogno immediatamente ance di loro.