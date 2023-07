Nel tempo libero in ritiro, fuori dall’hotel a Pinzolo, Perr Schuurs e Mergim Vojvoda si sono sfidati a ping-pong

nostro inviato a Pinzolo – Non solo calcio nel ritiro di Pinzolo per il Torino. Nella giornata di ieri, libera nel pomeriggio per i giocatori, Perr Schuurs e Mergim Vojvoda ne hanno approfittato per giocare a ping-pong. I due si sono dati appuntamento nel terrazzo dell’hotel, dove c’è un tavolo da ping-pong nel terrazzo esterno. Dopodiché è partita la sfida tra i due giocatori granata.