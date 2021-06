Singo è stato convocato dalla Costa d’Avorio per le Olimpiadi di Tokyo. Prima però ci saranno i primi giorni di lavoro con Juric

Per Wilfred Singo si prospetta un’estate ricca di impegni. Per il difensore ivoriano è arrivata la chiamata per partecipare alle Olimpiadi di Tokyo con la selezione della Costa d’Avorio. Prima di volare in Giappone il numero 17 granata avrà il primo assaggio al Filadelfia del nuovo Toro targato Ivan Juric. Infatti, Singo ha deciso di rinunciare ad una settimana di ferie per poter iniziare a preparare in granata la nuova stagione partecipando alla prima parte del ritiro, potendo così conoscere il nuovo allenatore e cominciare a capire l’idea di calcio e la filosofia di gioco del tecnico croato. Dopo, Singo si potrà dedicare alle Olimpiadi, con la Costa d’Avorio che si trova nel girone D e debutterà il 22 luglio contro l’Arabia Saudita, per poi concentrarsi su due gare di alto livello in cui Singo e compagni affronteranno il Brasile il 25 luglio e poi la Germania il 28. Se la sua Nazionale terminerà tra le prime due del girone, giocherà i quarti il 31 luglio, ed eventualmente semifinale e finale il 3 e 7 agosto.

Dopo l’ottima stagione al Toro il buon impatto anche con la Costa d’Avorio

La convocazione alle Olimpiadi di Tokyo sono un ottimo premio per Singo dopo una grande stagione con il Toro. In un campionato molto complicato, con Belotti e compagni che hanno dovuto lottare dall’inizio fino alle ultime giornate per la salvezza, il numero 17 granata è risultato senza alcun dubbio tra i migliori. Singo ha raccolto 38 presenze, un gol e 3 assist confermandosi così un elemento importante dopo l’exploit dell’anno scorso. Anche il primo impatto del difensore ivoriano con la sua Nazionale è stato molto positivo, tanto da essere elogiato dalla stampa e dai tifosi della Costa d’Avorio. Per Singo l’esordio con la Nazionale maggiore è arrivato il 5 giugno contro il Burkina Faso, per poi trovare spazio in campo anche il 12 giugno nel match contro il Ghana. Singo sicuramente vorrà continuare sulla strada intrapresa, continuando a stupire in positivo sia in Nazionale sia nel Toro.