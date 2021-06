La Svizzera stacca il pass per i quarti di finale di Euro 2020 battendo la Francia nonostante il rigore sbagliato da Rodriguez

La Svizzera guidata dal CT Vladimir Petkovic dopo 120 minuti di gioco e dopo i calci di rigore, 8 per la precisione, è riuscita a sconfiggere la Francia aggiudicandosi così il passaggio del turno ai quarti di finale di Euro 2020. Una partita ricca di sorprese e molto combattuta, con il difensore del Toro Ricardo Rodriguez che a inizio della ripresa ha sbagliato un rigore. Un errore che sarebbe potuto costare molto caro alla Svizzera. Il numero 13 granata, spesso chiamato in causa quando si parla di punizioni o rigori, dagli undici metri ha sbagliato. Il tiro, se pur molto angolato, si è rivelato troppo debole per poter impensierire il portiere francese Lloris. Nonostante l’errore di Rodriguez, a sorpresa la Svizzera è riuscita a eliminare la Francia.

La prestazione di Rodriguez contro la Francia

L’errore di Rodriguez ha inevitabilmente condizionato la partita. La prestazione del difensore svizzero, dopo una stagione molto deludente al Toro dove è risultato tra i peggiori per quanto riguarda le fila granata, non sta riuscendo a convincere neanche all’Europeo. Il numero 13 granata è poi stato sostituito all’87 minuto per fare spazio a Mehmendi, così Rodriguez ha potuto assistere dalla panchina all’impresa da parte della sua Svizzera. Ora per il difensore è tempo di pensare alla prossima sfida, nella quale vorrà sicuramente rifarsi anche perché sa benissimo che la sua permanenza al Toro è tutt’altro che scontata ed è consapevole che Juric lo sta tenendo d’occhio. Sicuramente non sarebbe male un suo rilancio nel match in programma il 2 luglio contro un’ottima Nazionale come la Spagna.

Il post su Instagram per festeggiare la vittoria

Intanto proprio questa mattina Ricardo Rodriguez ha pubblicato un post sul proprio profilo di Instagram per celebrare la grande vittoria di ieri sera contro la Francia. Il difensore del Toro ha pubblicato una foto nella quale festeggia l’impresa arrivata dopo la lotteria dei calci di rigore in cui è stato decisivo lo sbaglio di Mbappé. Sotto la foto della squadra Svizzera, con tutti i compagni che festeggiano abbracciandosi, Rodriguez ha scritto: “Così orgoglioso di questo team”. Sotto al post del difensore ex Milan non sono mancati alcuni commenti per rimarcare l’errore di Rodriguez dagli 11 metri, che sarebbe potuto rivelarsi determinante.