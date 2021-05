Singo è rimasto in panchina contro il Parma. Il gol di Vojvoda potrebbe aver cambiato le gerarchie di Nicola in vista del Verona

Il match contro il Parma si è trasformato in una sentenza. Il gol che è valso la vittoria, il primo in Serie A di Mergim Vojvoda, ha fatto molto di più. In ballo non c’erano solo i tre punti, bensì il predominio nelle gerarchie di Davide Nicola per la fascia destra. E il kosovaro ha scombinato le carte. Ora il 27 ha avvicinato Wilfried Singo, in pole position fino a poco tempo fa, ma che si è riscoperto in discussione. Ora non è certo di avere un posto fisso nell’undici titolare.

Singo, contro il Parma per la prima volta out dall’undici titolare di Nicola

Quello che sta vivendo l’ivoriano è sicuramente un periodo poco fortunato. Un’assenza forzata seguita da un infortunio al ginocchio non hanno contribuito alla causa, costringendolo ad assentarsi ed a cedere il posto ai compagni di reparto disponibili. La forma fisica è rimasta piuttosto precaria e qualche sbavatura di troppo nelle ultime prestazioni non è passata inosservata agli occhi del tecnico granata che, contro il Parma ha scelto per la prima volta di lasciarlo fuori nonostante la disponibilità e di far giocare Vojvoda.

Toro, Vojvoda insidia Singo anche contro il Verona

La scelta è stata ripagata con un gol che, nonostante lo mettesse ancor di più in discussione, Singo ha festeggiato come fosse suo, correndo ad abbracciare il compagno. La sua posizione è tornata però precaria ed in vista del Verona potrebbe non tornare subito titolare. Il kosovaro si è conquistato di diritto una possibilità, proprio come capitato con l’ivoriano ai tempi dell’esordio. Sfruttare bene le opportunità avute gli aveva permesso di essere confermato ed ora il testimone è passato a Vojvoda. L’ultima parola spetta comunque a Nicola.