Torino, Sirigu: "Io leader? Nello spogliatoio cerco di farmi sentire"

Ai microfoni di Sky Sport, Salvatore Sirigu ha promosso la raccolta fondi a favore della Protezione Civile e ha anche parlato del suo Torino

Salvatore Sirigu, Angelo Ogbonna, Patrick Cutrone, Leonardo Pavoletti e Mattia De Sciglio sono alcuni dei calciatori che hanno aderito alla raccolta fondi in favore della Protezione Civile indetta da Sky Sport. Nell’ambito della promozione di questa iniziativa benefica, il portiere del Torino è intervenuto proprio ai microfoni di Sky parlando del suo ruolo di grande punto di riferimento per i propri compagni nella squadra granata.

Sirigu: “Cerco di farmi sentire soprattutto con i più giovani”

“Se io sono un leader della spogliatoio del Toro? Di sicuro sono uno dei più grandi d’età, per questo motivo cerco di farmi sentire, soprattutto con i compagni più giovani. Ho questa responsabilità” ha spiegato Sirigu. Il portiere granata ha poi scherzato sugli allenamenti che sia lui che i propri compagni di squadra in questi giorni stanno svolgendo da casa (come ha raccontato Ansaldi, alcuni allenamenti li svolgono anche in gruppo con delle videochiamate): “C’è qualcuno che fa vedere che fa i piegamenti o altri esercizi da casa e mi fa ridere”.