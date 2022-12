Con il caso Lukic da capire e con Linetty e Ricci in infermeria la società granata ha deciso di tenersi stretto Adopo e Ilkhan

Il Toro si appresta a chiudere il 2022 con una situazione molto complicata per quanto riguarda il centrocampo granata. Prima di tutto bisogna capire quale sarà il futuro di Sasa Lukic, con diversi club importanti che hanno dimostrato di essere interessati al centrocampista serbo. Inoltre il numero 10 granata, durante i Mondiali in Qatar, ha rilasciato delle dichiarazioni che fanno pensare a una probabile sua partenza, se non già a gennaio in estate. Poi ci sono Samuele Ricci, che dopo l’affaticamento muscolare accusato durante il ritiro in Spagna sta meglio, ma per il quale vige la parola prudenza e Karol Linetty, anche lui alle prese con un brutto infortunio. Tutte queste situazioni difficili hanno portato il Toro a bloccare almeno per il momento le partenze di Emirhan Ilkhan e Michel Adopo. Con i due giovani centrocampisti granata che sembravano essere sul punto di trasferirsi in squadre dove trovare più spazio per crescere e migliorare, per poi fare ritorno all’ombra della Mole. Al momento però è tutto bloccato e diventa sempre più difficile la pista che porta alla partenza in prestito sia del giocatore ex Besiktas che del centrocampista francese. È molto più probabile che a gennaio solo uno dei due lasci il capoluogo piemontese.

Adopo e Ilkhan sperano in una chance in amichevole in attesa di scoprire il loro futuro

In attesa che si risolva al più presto la situazione legata al centrocampo, Ilkhan e Adopo continuano a lavorare duramente al Filadelfia sotto gli occhi di Ivan Juric con l’obiettivo di ritagliarsi il loro spazio nell’ amichevole in cui i granata affronteranno la Cremonese tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino. Al di là di tutto, Juric spera che a gennaio possa arrivare un rinforzo a centrocampo e che tra le sue caratteristiche abbia assolutamente una grande fisicità. Solo il tempo farà venire tutti i nodi al pettine.