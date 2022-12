Per il Toro questa sera ci sarà la consueta cena per gli auguri di Natale con la presenza di tutti i dipendenti del club e degli sponsor

Oggi, martedì 20 dicembre, per il Toro è in programma la cena degli auguri di Natale. Oltre alla presenza di tutta la prima squadra e dello staff, parteciperanno tutti i dipendenti della società granata e dei principali sponsor con le rispettive famiglie. Invece, l’ultimo abbraccio del 2022 con i tifosi ci sarà in occasione dell’amichevole Torino-Cremonese in programma venerdì 23 dicembre alle ore 14:30 allo stadio Olimpico Grande Torino. Sarà l’occasione giusta nella quale farsi gli auguri, con la speranza che il nuovo anno porti al Toro tante gioie e soddisfazioni.