Da Djidji a Singo, passando per Pellegri, Sanabria e Brekalo: ecco chi torna e chi non recupera in vista di Salernitana-Torino

Una pausa Nazionali che arriva nel momento perfetto per il Torino di Juric, in crisi sul fronte risultati e con diversi problemi riguardo riguardo a un’infermeria troppo affollata. Sono infatti numerosi gli assenti che si sono aggiunti alla lista nell’ultimo periodo e che si spera recuperino in tempo per il rientro in campo che verà il Toro protagonista assieme all’altra granata di Serie A: la Salernitana di Davide Nicola.

Toro, ecco chi è visino al rientro

Buone notizie su due degli indisponibili. Primo fra tutti Pietro Pellegri, reduce da un truama distorsivo al ginocchio sinistro. Gli esami, che hanno escluso lesioni ai legamenti, hanno confermato un recupero più breve del previsto. Out contro il Genoa, tornerà quindi contro i campani. Con lui anche Koffi Djidji, aulla via del recupero dopo i problemi alla spalla e alla coscia sinistra. Dovrebbe quindi tornare a disposizione per al 31^ giornata di Serie A. Anche Singo, recude da un affaticamento, è vicino al rientro.

Toro, si aggiunge un nome alla lista degli assenti

Diversa è invece la situazione di Sanabria. La lesione al soleo si è rivelata essere una tegola imponente e limitante per l’attacco di Juric. In campo per pochi minuti contro Bologna e Inter e fuori dai giochi invece contor il Genoa, il paraguayano non torenrà rprima di un paio di settimane. Assieme a lui, si è aggiunto Brekalo, trovato positivo al Covid durante gli impegni con la Nazionale croata. I tempi di recupero restano da valutare.