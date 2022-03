Vojvoda, impegnato con il Kosovo nella pausa Nazionali, è andato a segno contro il Burkina Faso siglando al terza rete del match

Con la pausa in corso, tra i granata c’è però chi non si ferma. Tra i giocatori chiamati in causa dalla propria Nazionale c’è Mergim Vojvoda, tra i pupilli di Ivan Juric (ma non solo). È infatti anche un punto fermo per il CT del Kosovo Alain Giresse, che non ha perso occasione di convocarlo neanche stavolta e la sua scelta è stata ripagata al meglio. In campo contro il Burkina Faso, l’esterno granata è andato a segno siglando il suo secondo gol personale con la Nazionale (la partita è finita 5-0 per il Kosovo).

Vojvoda, è suo il terzo gol del Kosovo contro il Burkina Faso

Un’amichevole a senso unico quella che lo ha visto quindi protagonista nella giornata di ieri. Il tutto è cominciato al 4′ con la rete di Aliti, schierato terzino dal lato opposto rispetto a Vojvoda. Il Kosovo non ci ha messo molto a trovare il raddoppio con Selemani. Ci ha poi pensato proprio il granata ad ipotecare il risultato. Al 68′ con il poker targato Rashica e l’espulsione di Dabo, non c’è più stata storia. Uscito Vojvoda, il Kosovo ha siglato l’ultimo e quinto gol: Domgjoni ci ha messo il punto finale.

Secondo gol personale e record di presenze per Vojvoda col Kosovo

Un ottimo traguardo per il giovane esterno del Toro, diventato il giocatore del momento grazie anche al record di presenze rispetto agli altri (42 all’attivo). La rete è anche un segnale a Ivan Juric, che come più volte ha ribadito si aspetta un contributo maggiore in termini di gol da parte degli esterni. Nell’attesa di andare in rete anche con la magliadel Torino, Vojvoda tornerà ancora in campo martedì 29 marzo alle ore 21.00 contro la Svizzera di Rodriguez.