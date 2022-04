I tre punti in casa mancavano dalla partita contro la Fiorentina: i giocatori del Torino festeggiano la vittoria contro lo Spezia sui social

Una grande partita, come sottolineato anche da Ivan Juric, quella dei granata contro lo Spezia. Il Torino non ha rischiato quasi nulla e ha meritatamente portato a casa tre punti. Il buonumore generato da questa vittoria si è visto sia nei tifosi che nei giocatori. Infatti molti degli uomini di Juric hanno festeggiato la vittoria con dei post sulle proprie pagine Instagram. Uno dei primi è stato Rolando Mandragora che non ha giocato ma ha voluto comunque complimentarsi con i compagni scrivendo: “Una grande vittoria! Bravi tutti ragazzi!”. Nel giro di poche ore anche Buongiorno, subentrato a partita in corso, ha postato una foto dei festeggiamenti di squadra scrivendo come didascalia: “Team”. Anche il numero 11 dei granata, Marko Pjaca, che ultimamente non era riuscito a trovare molto spazio e che invece è partito titolare contro lo Spezia giocando discretamente bene ha celebrato la vittoria con una foto che ritrae i giocatori di Juric festeggiare, accompagnata da un +3 come didascalia. Dopo un’altra ottima partita anche Gleison Bremer, leader della difesa granata e già al centro di molte voci di mercato, ha voluto festeggiare la vittoria con i suoi follower utilizzando queste parole: “Bravi tutti+3. Grazie Toro”.

Da Izzo a Lukic le altre reazioni sui social

Armando Izzo dopo la vittoria si è congratulato con i compagni nonostante, come detto da lui stesso fosse dispiaciuto di non essere sceso in campo. Infatti il numero 5 dei granata non è stato nemmeno chiamato in panchina dal tecnico croato. Merigm Vojvoda ha anche approfittato della vittoria per festeggiare anche la sua 50esima presenza in Serie A con la maglia del Torino. Si arriva poi al man of the match: ovviamente Sasa Lukic. Il serbo si è messo in mostra giocando una partita straordinaria e trovando il gol ben due volte. Il numero 10 dei granata ha scritto questo sul suo profilo Instagram: “+3 FAME! Giornata perfetta e altra grande prestazione della squadra. Sono molto contento per la mia prima doppietta”.