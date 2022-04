Durante la vittoria contro lo Spezia Ivan Juric, oltre a ritrovare i tre punti, ha ritrovato anche Dennis Praet

Importante ritorno di un giocatore che al Toro è mancato molto in queste settimane: Dennis Praet. Più volte Juric ha parlato del fatto che al Torino mancava il giocatore in grado di legare i reparti, sicuramente Praet è in grado di farlo molto bene e il suo infortunio ha tolto una risorsa importante al tecnico croato. Fortunatamente il belga è tornato prima del previsto. Entrato nella vittoria interna contro lo Spezia per il fiale di partita non ha avuto molto tempo per incidere, ma è comunque riuscito a mettere in mostra le sue grandissime qualità. Juric stesso a fine partita ha detto che sarà una risorsa importante per questa fine di campionato: “Praet è un giocatore importante che ci è mancato in questi mesi ma può essere un buon acquisto per il finale di stagione”. Mercoledì si giocherà Atalanta-Torino. Praet potrebbe anche puntare ad un posto da titolare in vista di questa partita. Attenzione però alla concorrenza, infatti se prima di ieri la coppia Brekalo-Praet a centrocampo era la migliore su cui Juric potesse puntare, nella partita di ieri si sono messi in mostra sia Demba Seck che Marko Pjaca. Il primo punta ad ottenere un alto minutaggio anche per crescere in vista della prossima stagione, mentre il secondo cerca di convincere i granata a riscattarlo a fine stagione.

Brekalo, Praet e Pjaca chi sarà riscattato?

Attualmente ci sono tre giocatori che sulla trequarti sono in prestito con diritto di riscatto. Difficile che il Toro decida di riscattarli tutti e tre, perché la cifra da spendere sarebbe molto alta. Alquanto improbabile sembra il riscatto di Pjaca che era partito bene ad inizio stagione ma che ha poi lasciato la scena ad un Brekalo esplosivo. Molto probabile il riscatto di Brekalo, infatti il croato ha incantato tutti i tifosi con dribbling e gol ed è attualmente il miglior marcatore granata. Ancora da capire cosa succederà a Dennis Praet, il belga vuole restare, Juric lo vuole, ma il prezzo del riscatto è alto. Probabile che il club torinese cerchi di acquistarlo ad un prezzo inferiore. Anche possibile che il Leicester conceda ai granata il giocatore con la stessa formula di questa stagione: prestito con diritto di riscatto.