Nell’ultimo periodo David Zima è riuscito a trovare più continuità dopo un lungo periodo passato in panchina

Tre partite consecutive di cui due da titolare per David Zima che sta, in questa parte finale del campionato, ritrovando un buon minutaggio. Fino a poco fa doveva lottare con Armando Izzo, ora che il numero 5 dei granata è fermo per infortunio però il numero 6 dovrà vedersela con un altro avversario per tenere il posto da titolare: Djidji. Il centrale francese infatti ha avuto diversi problemi fisici, ma ora sta bene e proprio nella sfida con lo Spezia è tornato in campo. L’unica posizione attualmente libera è quella del braccetto di destra della difesa a tre, perché le altre sono occupate da Bremer che è sempre stato un titolare inamovibile e Ricardo Rodriguez che a sinistra sta facendo molto bene.

Zima: una risorsa per il futuro

Juric lo ha utilizzato, ma non ha abusato delle sue qualità. Zima è ancora giovane. Arrivato in estate in maglia granata il numero 6 del Torino sarà sicuramente al centro del progetto che punta a costruire una squadra in grado di competere per le competizioni europee. Il classe 2000 è dotato di grande forza fisica e ha una caratteristica che al tecnico croato piace molto: è molto bravo negli inserimenti. Si è vista in tutte le partite che ha giocato, la frequenza con cui, scaricata palla all’esterno si è buttato nello spazio per trafiggere la difesa avversaria. Quindi sicuramente nei prossimi anni Zima verrà impiegato maggiormente rispetto a questa stagione.