Nel match tra Torino e Spezia, Perr Schuurs è rimasto negli spogliatoi dopo il primo tempo a causa di una botta

Partenza con il freno a mano tirato per il Torino nel 2023 in Serie A. Infatti nonostante l’impresa in Coppa Italia, in tre partite di campionato sono arrivati due pareggi e una sconfitta. Verona, Salenitana e Spezia erano avversari più che alla portata, e ci si aspettava molto di più. Sicuramente i 120 minuti di San Siro, hanno tolto qualcosa al Toro, che si è dimostrato privo di energie e mai pericoloso. A fine primo tempo due giocatori sono rimasti negli spogliatoi: Sasa Lukic e Perr Schuurs.

Schuurs: non è scelta tecnica

Inizialmente tutti hanno pensato fosse scelta tecnica, in quanto al suo posto è entrato Ricardo Rodriguez, con Buongiorno che ha scalato al centro della difesa. Invece Juric, in conferenza stampa ha dichiarato che il giocatore ha preso una botta, e non avrebbe potuto reggere altri 45 minuti. Ecco quindi spiegata la sostituzione, con l’olandese sempre in campo nelle ultime 4 partite: appena ha accusato il problema si è preferito agire con cautela e farlo riposare. Se la botta non ha causato altri problemi, il difensore dovrebbe tranquillamente esserci sabato sera contro la Fiorentina. Ormai è diventato il perno della difesa, e senza di lui i granata perdono tanto dietro. I gol subiti (20) sono più di quelli fatti (18), e il numero 3 sarà fondamentale per sistemare le cose al centro della difesa, dopo il suo rientro dall’infortunio alla spalla, che lo ha fatto saltare le ultime partite del 2022.

Lukic: può essere un problema muscolare

Lukic invece è stato sotituito da Linetty. Juric in conferenza ha espresso la sua preoccupazione, in quanto potrebbe stare fuori a lungo. Infatti si tratta di un problema muscolare e si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni.