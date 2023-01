Bilancio negativo per Ivan Juric e il Torino: dopo 18 giornate di campionato i granata avevano fatto meglio lo scorso anno

Non decolla il 2023 del Torino in campionato. Infatti la squadra di Ivan Juric, a parte l’impresa di San Siro, non ha ancora vinto in Serie A. Sono arrivati solo due pareggi e una sconfitta, contro avversari più che alla portata come Verona, Salernitana e Spezia. Ora sono anche i numeri a inchiodare l’allenatore croato e la sua squadra: infatti dopo 18 giornate i granata hanno fatto peggio dello scorso anno.

Le statistiche

Attualmente il Toro si trova al 10° posto in classfifica con 23 punti. In 18 partite sono arrivate 6 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte. 18 gol fatti e 20 gol subiti. Lo scorso anno invece, dopo 18 giornate, il Toro aveva raccolto 25 punti. 7 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte. Ben 23 gol segnati (5 in più) e 18 subiti (2 in meno). Per la prima volta dall’inizio della stagione accade questo, ovvero che il bilancio rispetto allo scorso campionato sia negativo. Questo ovviamente è frutto della falsa partenza, in quanto dopo la sosta per i mondiali i granata hanno raccolto solo 2 punti in 3 gare.