Gli esterni del Torino contro lo Spezia hanno fornito una prova negativa, così diventa difficile creare gioco per Juric

Non decolla il campionato dei granata nel nuovo anno. Nonostante l’impresa in Coppa Italia contro il Milan a San Siro, non è ancora arrivata una vittoria in Serie A. Due pareggi e una sconfitta, contro squadre alla portata come Verona, Salernitana e Spezia, che sono dietro al Toro in classifica. Ci si aspettava molto di più in queste tre gare, e contro lo Spezia è andato in scena un pomeriggio horror. Zero iniziative per i granata, puniti da un episodio (rigore concesso da Djidji, a tre giorni dall’espulsione in Coppa Italia), ma soprattutto mai in grado di rendersi pericolosi. Le energie spese in settimana si sono fatte sentire, e tutti hanno fatto una prestazione negativa, a partire proprio dagli esterni Singo e Vojvoda.

Un disastro sulle fasce

Singo e Vojvoda non sono stati all’altezza contro lo Spezia, e viste le assenze di Lazaro e Aina questo può essere un problema. Singo è rientrato da poco dall’infortunio, ma contro i liguri non è mai riuscito a saltare l’uomo o a mettere in mezzo palloni pericolosi. Vojvoda invece continua il suo periodo negativo, sembrando la brutta copia dell’anno scorso. Anche lui non si rende mai pericoloso con lo Spezia, perdendo molti palloni: sembra quasi ingolfato. Gli esterni sono sempre stati fondamentali nel gioco di Ivan Juric, basti guardare al Verona dove giocavano Faraoni e Lazovic. Oltre agli assist, erano soliti fare anche gol, visto che erano esterni di gamba ma dotati di ottimi piedi. Al momento l’unico che sembrava avere queste caratteristiche, e che stava migliorando sempre di più, si è fatto male ed è Valentino Lazaro. Sul mercato interessa Mazzocchi, al momento ai box, e potrebbe essere una soluzione per il futuro.