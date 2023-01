Problema muscolare per Lukic, costretto ad uscire all’intervallo di Torino-Spezia: le condizioni saranno monitorate nelle prossime ore

Campanello d’allarme per Juric, che durante il match tra Torino e Spezia si è trovato costretto a sostituire Sasa Lukic, fuori per un problema muscolare da valutare. Il serbo ha sentito una fitta nel finale di primo tempo e lo staff ha preferito precauzionalmente che non riprendesse nei secondi 45′.