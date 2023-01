Con Lukic ko e Ilkhan sulla via del recupero le uniche alternative a Ricci e Linetty sono Gineitis e Adopo

Il Toro dopo una settimana, la scorsa, che è stata molto impegnativa sia dal punto di vista mentale che fisico, con i due impegni ravvicinati contro il Milan in Coppa Italia e lo Spezia in campionato, sta cercando di ritrovare le energie in vista dell’importante sfida contro la Fiorentina. Match nel quale Rodriguez e compagni andranno a caccia della prima vittoria in campionato del 2023. A non semplificare il cammino dei granata verso la sfida contro i viola è l’emergenza a centrocampo, alla quale Ivan Juric dovrà far fronte. Con Sasa Lukic che starà fuori per almeno due settimane a causa di un trauma elongativo a livello della coscia posteriore destra e con Emirhan Ilkhan che è appena rientrato in gruppo in seguito a un infortunio alla caviglia rimediato a dicembre nell’ amichevole contro la Cremonese, per il momento le uniche alternative a Samuele Ricci e a Karol Linetty rimangono Michel Adopo e Gvidas Gineitis. Due giovani che hanno tantissima voglia di giocare e che sicuramente data l’emergenza a centrocampo faranno di tutto per mettersi in mostra agli occhi di Juric, cercando di raccogliere del minutaggio in campo.

Adopo vuole dare continuità alla prova di San Siro

Entrambi i centrocampisti granata vogliono giocare per due motivazioni diverse e una in comune, ovvero quella di dare una mano al Toro ad alzare in maniera graduale e costante l’asticella degli obiettivi. Adopo, dopo il gol vittoria segnato contro il Milan in Coppa Italia a San Siro, vuole continuare a stupire tutti con la speranza di poter risultare decisivo in altre occasioni. Gineitis invece, dopo che nella scorsa stagione con il Toro Primavera ha segnato il gol salvezza nel match decisivo contro l’Atalanta e dopo essersi messo in mostra anche con Giuseppe Scurto, ora sogna di brillare anche nel calcio dei grandi. Ecco perché il numero 21 granata e il centrocampista lituano vanno a caccia di una maglia da titolare nel match contro la Fiorentina. Una missione molto complicata, ma non impossibile.