Il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati continua a trattare con l’Hellas Verona per Ilic

La sessione di calciomercato invernale prosegue con ancora pochi grandi colpi da segnalare. Per il momento il Toro non ha chiuso per nessun acquisto ma si sta avvicinando sempre di più a due giocatori dell’Hellas Verona, ovvero Ivan Ilic e Isak Hien. Quest’ultimo si trasferirebbe all’ombra della Mole a luglio. La priorità del dirigente granata Davide Vagnati è quella di portare il prima possibile il centrocampista croato a Torino, anche a causa dell’emergenza a centrocampo che Ivan Juric è costretto a gestire dato che Sasa Lukic si è fatto male nel match contro lo Spezia, mentre Emirhan Ilkhan è sulla via del recupero dopo aver rimediato lo scorso dicembre un brutto infortunio alla caviglia. Il direttore sportivo ex Spal ha dunque fretta di chiudere l’operazione e sta mantenendo costantemente attivi i contatti con il collega gialloblù Sean Sogliano. Comunque, sulla trattativa tra il Torino e l’Hellas Verona per il passaggio di Ilic in granata filtra da diversi giorni ottimismo dunque la fumata bianca potrebbe arrivare davvero a stretto giro di posta, anche perché un altro motivo per il quale i granata vogliono chiudere al più presto è quello di evitare che altri club si possano inserire nella trattativa e mettere i bastoni tra le ruote al club piemontese.

Ilic ha già manifestato la sua volontà di trasferirsi al Toro

A giocare in favore del club granata è il fatto che il centrocampista serbo classe 2001 sta spingendo molto per trasferirsi al Toro. Non solo perché si ritroverebbe in un club che non lotta più per la salvezza e che ambisce a traguardi più importanti, ma soprattutto perché così tornerebbe a lavorare con un tecnico che stima molto e che conosce benissimo. Infatti, fu proprio il tecnico croato a lanciare Ilic. Poi il giocatore ex Stella Rossa è diventato un vero e proprio pupillo di Juric, tanto che l’ex tecnico dell’Hellas Verona è da un anno e mezzo che chiede al presidente Urbano Cairo e al d.t. Vagnati di portare il centrocampista serbo nel capoluogo piemontese. Adesso il matrimonio tra il Toro e Ilic è davvero molto vicino a diventare realtà.