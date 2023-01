Dopo la sosta, Radonjic non ha più brillato come prima: ora da lui ci si aspetta qualcosa in più

In questa ripresa del campionato, dopo la sosta per Qatar2022, il Torino non ha particolarmente brillato. In 3 partite nessuna vittoria e solo due punti raccolti, contro tre avversarie ampiamente alla portata come Verona, Salernitana e Spezia. In Coppa Italia a San Siro è stata fatta l’impresa, ma ora i granata devono centrare al più presto la prima vittoria in campionato. Per farlo tutti dovranno essere al top, e un giocatore che deve tornare incisivo come prima è Nemanja Radonjic. Nelle ultime partite ha fatto meno bene del solito, ma ora contro la Fiorentina ha l’occassione di fare bene, tornando come prima del mondiale. Soprattutto, c’è da considerare il fatto che Vlasic e Miranchuk (tolto il gol stupendo al Verona) non hanno fatto benissimo in queste prime 4 partite del 2023, quindi il serbo deve cogliere la palla al balzo. Ivan Juric in conferenza stampa ha detto che lo stimolerà ad essere più partecipe in campo.

La sua stagione

ll serbo classe 1996 è arrivato in estate dal Marsiglia in prestito e sarà riscattato a fine stagione per 2 milioni di euro. Si è subito messo in mostra in granata, facendo impazzire i tifosi in estate con le sue giocate. Per lui in stagione 19 presenze tra campionato e coppa, con 4 reti, 2 assist e una sola ammonizione. Nel mondiale la Serbia non ha fatto bene, uscendo ai gironi, e lui ha giocato solo pochi mimuti da subentrato. Da quando è tornato, sembra un pò più spento rispetto al solito. Si intestardisce facilmente e non salta l’uomo con serenità. Contro il Milan a San Siro non è nemmeno entrato in campo nei 120 minuti, con il Verona e lo Spezia è entrato a gara in corso, mentre contro la Salernitana è partito dal primo minuto. Il trequartista però sta bene, e gode della fiducia del tecnico croato: ora sta a lui tornare incisivo e portare il Toro alla vittoria.