Il Torino attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale ha reso noto lo staff tecnico per la stagione 2022/2023

Il Torino, con una nota comparsa sul proprio sito ufficiale, ha reso noto lo staff tecnico della prima squadra per la stagione 2022/2023. Rispetto alla scorsa stagione c’è solamente un cambiamento, infatti a ricoprire il ruolo di match analyst non sarà più Leonardo Marasciulo ma Mattia Bastianelli, che arriva al club granata dopo essere stato il match analyst del Pisa nel campionato scorso. Come già anticipato, tutte le altre figure presenti all’interno dello staff di Ivan Juric sono state confermate e proseguiranno il lavoro iniziato un anno fa con la speranza e la voglia di alzare in maniera costante l’asticella degli obiettivi.

Torino: staff tecnico stagione 2022/2023

Allenatore: Ivan Juric

Allenatore in seconda: Matteo Paro

Responsabile Preparatori Atletici: Paolo Barbero

Preparatore Atletico: Stjepan Ostojic

Preparatore Atletico: Enrico Busolin

Preparatore Atletico: Paolo Solustri

Preparatore dei Portieri: Paolo Di Sarno

Match Analyst: Mattia Bastianelli