Il Toro vince 4-0 contro la Salernitana, i granata in casa non vincevano con questo risultato dal 1995 al Delle Alpi

Il Toro di Juric contro la Salernitana porta a casa i primi tre punti di questo campionato, dopo le sconfitte contro Atalanta e Fiorentina. I granata battono 4-0 la squadra allenata da Fabrizio Castori. L’ultima volta che il Toro in una sfida casalinga aveva calato il poker era il 28 maggio 1995 allo Stadio Delle Alpi contro la Reggina. All’epoca il Toro era guidato da Nedo Sonetti e in quell’occasione il match di sbloccò dopo soli 3’ minuti di gioco grazie a una rete di Rizzitelli. Poi a trovare la via del gol furono Bernardini e Abedì Pelé, con una doppietta. Il Toro, che ha già messo nel mirino la sfida contro il Sassuolo, dovrà continuare sulla strada intrapresa contro la Salernitana.

Toro davanti alla Juve a +2 dopo tre giornate

Un dato significativo è che il Toro si trova a +2 dalla Juve. I bianconeri fino ad oggi hanno raccolto solo 1 punto, pareggiando contro l’Udinese e perdendo contro Empoli e Napoli, facendosi rimontare dalla squadra di Spalletti nell’ultima giornata di campionato. L’ultima volta che i granata si trovarono davanti alla Juve dopo 3 giornate risale alla stagione 2015/16. Il Toro aveva raccolto 7 punti grazie a due vittorie contro Frosinone e Fiorentina e un pareggio contro il Verona, mentre i bianconeri si ritrovarono con un solo punto grazie a un pari contro il Chievo Verona, dopo due sconfitte contro Udinese e Roma. Quella stagione finì con la Juve che scalò la classifica e vinse lo scudetto raccogliendo 91 punti, mentre il Toro arrivò al 12° posto con 45 punti.