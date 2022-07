Nella notte che ha preceduto il raduno del Toro sono apparsi diversi striscioni contro Cairo al Filadelfia e sotto dei suoi uffici torinesi

Il primo giorno della stagione 2022/2023 per il Toro inizia sotto il segno della contestazione nei confronti del presidente Urbano Cairo. Infatti, nella notte prima del raduno della squadra di Ivan Juric al Filadelfia fuori dal centro sportivo granata e sotto gli uffici torinesi della CairoRCS Media sono apparsi degli striscioni contro il presidente del Torino. Striscioni firmati dal gruppo Resistenti Granata 1906. In uno degli striscioni appesi fuori dal Filadelfia si legge la scritta: ”Cairo Vattene” mentre sull’altro c’è scritto: “Braccia corte la tua resa è alle porte”. Tra gli striscioni affissi fuori dalla sede torinese della Cairo Communication compare la scritta: ”Blackstone save us” e ancora: ”La tua presenza è la nostra sofferenza”. Dunque non il modo migliore per iniziare una stagione, con Juric che aspetta ancora i primi rinforzi e con il Filadelfia che oggi rimarrà chiuso ai tifosi.