Adrien Tameze sta recuperando dall’infortunio al bicipite femorale e farà di tutto per esserci contro il Napoli

Juric ci spera. Adrien Tameze è ancora alle prese con il percorso di recupero dopo l’interessamento distrattivo di basso grado al bicipite femorale destro rimediato in allenamento nelle scorse settimane. Ma il camerunense sta facendo di tutto per tornare a disposizione del croato già dalla prossima partita contro il Napoli. Non sarà affatto un’impresa semplice dal momento che l’ex Verona non si sta ancora allenando insieme ai suoi compagni, ma l’obbiettivo è quello di poter strappare almeno una convocazione per la sfida di venerdì. L’ultima di una serie di gare complicatissime che il Toro ha dovuto affrontare nelle scorse settimane e che hanno inevitabilmente influito sulla classifica granata. Gli uomini di Juric si trovano ora al decimo posto, a ben 9 punti di distanza dalla zona che varrebbe la qualificazione alle coppe europee.

Juric in emergenza a centrocampo

Un eventuale recupero di Tameze sarebbe di fondamentale importanza per l’allenatore, che sarà costretto contro il Napoli a rinunciare sia a Ricci che a Ilic. Il primo è stato protagonista di un’ingenua espulsione nell’ultima gara contro la Fiorentina, mentre il serbo ha riportato una lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro che lo costringerà a stare fuori a lungo. Ecco allora che Juric si trova improvvisamente senza uomini a centrocampo e dovrà inventarsi qualcosa di diverso per schierare una formazione competitiva. Una soluzione potrebbe essere l’arretramento di Nikola Vlasic sulla linea mediana, in compagnia di uno tra Linetty e Gineitis. Oppure il tecnico potrebbe decidere di mantenere lo stesso modulo affidandosi alla coppia composta dal polacco e dal lituano alle spalle del croato. Molto dipenderà dal recupero di Tameze, che in caso di convocazione sarebbe costretto per l’ennesima volta agli straordinari in una stagione ricca di sacrifici.